◆世界陸上第１日（１３日、国立競技場）混合１６００メートルリレーで初の決勝進出を果たした日本（吉津拓歩、井戸アビゲイル風果、今泉堅貴、松本奈菜子）は３分１７秒５３で８位だった。午前中に行われた予選では第１組で３分１２秒０８の日本新記録で５位と健闘。当初、日本は９番目だったが、予選第２組のケニアがレーンの内側を踏んだとして失格となり、８番目に繰り上がり、決勝進出。予選でマークした日本記録から５秒