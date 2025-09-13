日常生活に癒やしを与えてくれる、犬や猫などのペットたち。愛らしく甘えたり、時には優しく寄り添ってくれたりと、ペットから日々元気をもらっているという人も多いでしょう。しかしその一方で、ペットを飼ってから「改めて大変さに気付いた」というパターンも多く、SNS上でもさまざまな意見が寄せられています。「こればかりは覚悟しててもしんどいよね」ペットを飼うことで生じる影響として、特に多く上げられるのが「外出