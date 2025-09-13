◇明治安田J1リーグ第29節（2025年9月13日デンカS）清水の秋葉忠宏監督（49）が現役時代に6シーズン在籍した古巣・新潟へエールを送った。試合後の記者会見。秋葉監督の“新潟愛”が炸裂した。「新潟は多くの報道陣が来ている。静岡もそうですけど、フットボールが根付いていることを感じている。会見場を見て、昔いたOBとしてはうれしく思う」と語った。試合はFW高橋利樹（27）が前半に挙げた1点を清水が守り切り、5試