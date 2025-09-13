陸上の世界選手権東京大会は１３日、男子１００メートルの予選が行われた。６大会連続６度目のサニブラウン・ハキーム（東レ）は１０秒３７の７組７着となり、準決勝進出を逃した。（デジタル編集部）「本当にもったいないことをした」。スタートで出遅れると、その後も持ち前の伸びを欠いた。「前半からしっかり組み立てていかなきゃいけない場面で、後れを取ってしまったので、中盤、動きが長くなって後半、失速した」股関