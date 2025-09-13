2025明治安田J1リーグ第29節の6試合が13日に行われた。12日の試合で上位陣が軒並みドローに終わったことで2位以上に浮上するチャンスが訪れた鹿島アントラーズは、ホームで湘南ベルマーレと対戦。後半開始早々にチャヴリッチがこじ開けると、濃野公人とレオ・セアラのゴールで突き放し、3−0の快勝で首位京都サンガF.C.と勝ち点で並んだ。アビスパ福岡vsセレッソ大阪は、福岡の見木友哉が先制点を挙げた直後の前半終了間際に