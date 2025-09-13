J１の第29節は、９月12日、13日、15日の３日間にわたって開催。13日には６試合が各地で行なわれた。鹿島はホームで湘南に３−０で快勝。６試合負けなしと好調を維持し、首位の京都に勝点55で並び、２位に浮上した。また、名古屋は佐藤瑶大のゴールで岡山を１−０で撃破し、７試合ぶりの白星で２ランクアップの14位に。川崎は伊藤達哉の公式戦６試合連続弾などで横浜FMを３−０で下し、７位に順位を上げた。13日の全試合終