倒れている人を見ても助けない、毎日の服装も気にしない。日本人には理解し難い行動の裏には、彼らが生き抜くための「掟」が隠されていた。『ほんとうの中国日本人が知らない思考と行動原理』（近藤大介著）は、日本を代表する中国ウォッチャーの著者が、日本人が知らない中国人特有の思考と行動原理を自身の経験を交えて紹介する一冊。本書から一部抜粋し、なぜ中国人は他人の目を気にしないのか、その驚くべき背景について紹介