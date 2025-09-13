大人でも、たった1回の失敗でそれまでできていたことができなくなることってありますよね。それが小さな子どもであればなおさら恐怖を感じることでしょう。過去に配信し反響があったものを再編成しています。まろさんによる作品『2歳の娘が歩かなくなった話』第1話をごらんください。 まろ(@maromrt)さんの娘・メメちゃんは体を動かすことが大好きでした。しかしいつものように走っていると、転んでしまい……。 ©mar