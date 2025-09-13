「高松宮記念特別競走・Ｇ１」（１３日、住之江）１号艇で人気を集めた馬場貴也（４１）＝滋賀・９３期・Ａ１＝がイン速攻で快勝。通算では６６回目の優勝を、Ｇ１８回目の優勝で飾った。２着は峰竜太（佐賀）、３着には地元の松井繁（大阪）が続いた。馬場が堂々のイン逃げで快勝。伝統ある高松宮記念のビッグタイトルを勝ち取った。優勝戦を前に、３６号機の整備に着手。「後輩の丸野（一樹）くんに少しアドバイスをいただ