お笑いトリオ「パンサー」の向井慧（39）が13日放送のTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜後9・00）にゲスト出演。「一生頭が上がらない」という人気モデルと共演した。この日は、パーソナリティーの藤田ニコルとともに、“パンサー向井 TBS入館証事件”についてトークを展開。この事件とは、向井が街中でTBSの入館証を落としてしまい、それを偶然、愛犬との散歩中だった藤田が発見。奇跡的な偶然によって、藤田が向井