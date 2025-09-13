元参院議員・ガーシー（本名・東谷義和）氏（53）が12日に自身のX（旧ツイッター）を更新。この日開催された「東笑亭（とうしょうてい）ガーシー」落語会の「満員御礼」を報告した。ガーシー氏は24年6月、突然の落語家転身を発表。その理由について「俺の尊敬する人から“お前のべしゃりは天才的や”って言われて。落語ができるとは言わんけど、向いてるんじゃないかって言われて」と説明していた。一般枠のチケット料金を「