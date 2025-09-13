巨人１１―１０阪神（セ・リーグ＝１３日）――巨人が逆転サヨナラ勝ち。七回に岡本の２点二塁打などで１点差に詰め寄り、九回に代打・坂本が２点打で試合を決めた。阪神は投手陣が崩れて今季最多失点。◇広島５−０中日（セ・リーグ＝１３日）――広島が３連勝。三回、中村奨の２点打で先制し、五回はファビアンの２ラン、七回は小園の適時打で効果的に加点した。中日は３連敗でシーズン負け越しが決定。◇ＤｅＮＡ６−２ヤ