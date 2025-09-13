女子プロレス「スターダム」に帰還した最強外国人ビー・プレストリー（２９）が、１３日の新潟大会でＳＴＡＲＳに加入した。同大会でビーはＳＴＡＲＳの羽南、飯田沙耶、向後桃、姫ゆりあと組み、「コズミック・エンジェルズ」のなつぽい＆安納サオリ＆水森由菜＆さくらあや＆玖麗さやかと激突した。１０日の後楽園大会でＳＴＡＲＳへの加入に前向きな言葉を述べていたビーは、この日も羽南らと好連係を繰り出し、息ぴったり