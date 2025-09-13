20世紀を代表する英国の陶芸家ルーシー・リー。オーストリアに生まれた彼女は、ウィーン工芸美術学校から陶芸の道を歩み始める。だが1938年にナチス・ドイツのオーストリア併合につき亡命を余儀なくされ、英国に移住。ロンドンで当時の美術や東洋陶磁に触れた彼女は、しなやかで優美な形と繊細な色彩の陶芸を生み出すこととなった。ヨーロッパと日本、双方の視点から陶芸家ルーシー・リー作品をひもとく本展は10年ぶりとなるリーの