この漫画は、神谷もち(＠神谷もち)さんの友人・竹子が子育てを通して「無意識のうちに親の価値観を刷り込まれて育った」と気づくまでのお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『妻は娘に無頓着』第4話をごらんください。 妻の竹子はフリマサイトでボロボロのベビー服を購入していました。夫のしんごは、かわいい一人娘に汚い洋服を着せることに抵抗を感じ、竹子にやんわりとやめてほしいと伝えます。