『透明人間』のリー・ワネル監督とブラムハウス・プロダクションズが再タッグを組み、クラシック・ホラー『狼男』をリブートした『ウルフマン』が日本上陸。残念ながら劇場公開はされず、10月22日(水)にブルーレイ＋DVDセットでリリースされることが決定した。失踪していた父の死亡通知を受け取り、遠く離れたオレゴン州郊外にある実家を相続したブレイク。キャリアウーマンである妻シャーロットとの結婚生活に綻びを感じていたが