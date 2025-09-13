小室哲哉プロデュースの女性5人組グループ「Def Will」の元メンバーで、2018年の解散後はモデルとして活動している秋山レイ（31）が13日までに自身のインスタグラムを更新。昨年11月に結婚していたことを報告した。9月11日に31歳の誕生日を迎えた秋山は「ハッピー31歳！と、気づいたら去年の11月に結婚してました」と報告。ウェディングドレス姿の写真をアップし「今年の11月に結婚式もあるので楽しみがいーっぱい皆様引き