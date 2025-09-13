男子フリースタイル86キロ級の準々決勝でアゼルバイジャン選手（下）と対戦する石黒隼士＝ザグレブ（共同）【ザグレブ共同】レスリングの世界選手権は13日、ザグレブで開幕して男子フリースタイルが行われ、86キロ級でパリ五輪代表の石黒隼士（自衛隊）と非五輪階級で70キロ級の青柳善の輔（クリナップ）が準決勝に進んだ。石黒隼は2回戦でウクライナ選手にテクニカルスペリオリティー勝ちするなど3試合を勝ち上がり、青柳は初