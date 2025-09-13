◆陸上世界選手権（13日、東京・国立競技場）開幕初日の男子100メートル予選で、日本勢は3人とも予選敗退となった。7組のサニブラウン・アブデル・ハキームは、10秒37で同組7位。3組の桐生祥秀（日本生命）は10秒28の同組5位で予選敗退し「自分のふがいなさが出たのかなと思います」と悔しさいっぱいだった。2組で登場した守祐陽（大東文化大）も、10秒37の7位で予選敗退となった。6月のジャマイカ選手権では今季世界最