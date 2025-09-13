◆オリックス1―2ソフトバンク（13日、京セラドーム大阪）ソフトバンクが執念の逆転勝利を収め、優勝マジックを一つ減らして13にするとともに、4年連続のクライマックスシリーズ進出を決めた。自身5連勝中で臨んだ先発の上沢直之が四死球を与えて走者を出しながら、味方の好守にも支えられて5回まで無安打投球。6回1死から西川龍馬に初安打を許し、次打者を四球で歩かせたが、後続をゴロ二つで仕留めて先制点を許さなかった