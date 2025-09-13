福岡南署は13日、福岡市南区の男性が持つ携帯に同日午前9時ごろ、不審なショートメールが着信したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。「あと2時間で電話が使えなくなる」という内容で、記載されていた問い合わせ先に電話したところ、警視庁の警察官を名乗る男が出た。男性の携帯に送信されていたショートメールを消去させた後に「あなた名義で違法に契約されている携帯電話があり、あなたが事件の容疑者になっている」などと