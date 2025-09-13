＜BMW PGA選手権3日目◇13日◇ウェントワースC（イングランド）◇7267ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアー旗艦大会の第3ラウンドが進行している。トータル12アンダー・単独首位で2日目を終えた松山英樹が、日本時間午後9時9分に1番パー4からティオフを迎えた。〈写真〉タテ振りからヨコ振りに？ 松山英樹のスイング変化ティショットはフェアウェイ左へ。2打目をグリーン左のラフに運ぶと、続くアプローチをしっかりと寄