陸上の世界選手権は13日、東京で開幕しました。 女子10000メートル決勝に出場した、大村市出身の廣中璃梨佳選手は6位でフィニッシュしました。 前回2023年の7位入賞に続く、2大会連続の入賞を果たしました。 今大会、廣中選手は女子5000メートルにも出場するほか、男子マラソンには、島原市出身の近藤亮太選手が出場します。