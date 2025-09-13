3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが12日、都内で開催された『青森県･長野県合同 グリーンアップル大使任命式』に登場。大森元貴さんが大使への意気込みを語りました。2025年で、デビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLE。今回、りんご市場の全体の活性化を目指し、日本のりんご生産量上位を占める青森県と長野県の『グリーンアップル大使』に任命されました。イベントで、自身のバンドと青りんごの共通点を聞かれた若井滉斗さんは「