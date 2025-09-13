■東京2025世界陸上競技選手権大会（13日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手女子10000m決勝が行われ、今年の日本選手権覇者である廣中璃梨佳（24、JP日本郵政グループ）が31分09秒62で6位に入った。23年世界陸上ブダペストの7位に続く、2大会連続の入賞を達成した。27人で争われた決勝。廣中はスタートすると縦に伸びた集団の先頭の方、7、8番手あたりにつけた。800m付近で、するするっと上がり