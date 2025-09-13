「陸上・世界選手権・女子１万メートル決勝」（１３日、国立競技場）広中璃梨佳（日本郵政グループ）が３１分９秒６２で６位に入り、２３年ブダペスト大会に続き、この種目では日本勢初の２大会連続入賞、２度目の入賞を果たした。１周目は集団の中盤を走っていた広中だったが、徐々にギアを上げ８００メートル付近で先頭に立った。その後、４０００メートル付近では先頭集団から離れる場面もあったが、最後までスタミナを切