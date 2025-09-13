陸上の世界選手権初日（１３日、東京・国立競技場）、男子１００メートルで日本勢は本来の力を発揮することができなかった。２大会連続ファイナリストのサニブラウン・ハキーム（東レ）は序盤の失速が響き、１０秒３７の７組７着で予選落ち。大観衆の雰囲気は「本当に歩いて中に入った瞬間から鳥肌が立った」というが、本来の走りとは程遠かった。「本当にもったいないことをした。中盤の動きが長くなって後半に失速した」と悔