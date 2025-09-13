◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽スーパーラウンド日本９―１台湾（１３日・沖縄セルラースタジアム那覇）日本が９―１で台湾に勝利し、開幕８連勝を収めた。初回２死二塁で４番・阿部葉太中堅手（横浜）が左越え適時二塁打を放って先制した。「早い段階でタイムリーが出て、打線としてもつながりが出たので今日はそこが良かった」と、直後の奥村凌大二塁手（横浜）にも適時二