◆世界陸上 第１日（１３日、東京・国立競技場）オープニング種目の男子３５キロ競歩で今大会日本男子最年長の勝木隼人（３４）＝自衛隊体育学校＝が２時間２９分１６秒で初の銅メダルを獲得した。３４歳でのメダル獲得は競歩界最年長で、１１年テグ大会で男子ハンマー投げ・室伏広治の３６歳３２５日に次ぐ歴代２番目の年長記録。競歩日本勢の表彰台は６大会連続。１９９１年以来、３４年ぶり２度目の開催となった東京大会で、