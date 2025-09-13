◆世界陸上第１日（１３日、国立競技場）女子１万メートル決勝で、前回の２３年ブダペスト世界陸上７位入賞の広中璃梨佳（日本郵政グループ）が前回の順位を超える６位入賞を果たした。２３年夏のブダペスト世界陸上で７位入賞を果たし、同１２月の日本選手権１万メートルで３連覇。しかし２４年からはけがに苦しみ、「ここまで走れなかったのは初めて。逃げたい気持ちの方が大きかった」と練習が継続できない日々が続いた