※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ草太は同僚・芹との不適切な関係を疑われ離婚の危機に直面しますが、実際に関係をもっていたのは藤枝と芹でした。後日、芹に無視された草太は内心安堵し、芹が惹かれていたのは肩書きのある自分だったと確信します。一週間前に退職届を提出していた草太は、妻からの応援に奮起し、信頼回復を誓います。その頃芹は藤枝との