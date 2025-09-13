日本ハム５―４西武（パ・リーグ＝１３日）――日本ハムが延長サヨナラ勝ち。十一回に清宮幸の適時打で決めた。西武は２点差の九回に滝沢の適時打などで追いついたが及ばず、優勝の可能性が消滅した。◇ロッテ６−４楽天（パ・リーグ＝１３日）――ロッテが逆転勝ち。四回に山本の２点打で追いつき、高部の満塁本塁打で勝ち越した。サモンズは約２か月ぶりの白星。楽天は九回に追い上げたが届かず。◇ソフトバンクは九回、牧