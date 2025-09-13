次回9月20日（土）よる9時に第10話（最終回）を放送 櫻井翔主演、日本テレビ系土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）「放送局占拠」。本日9月13日（土）は第9話を放送した。テレビ日本の7.5階にある扉の施錠には、警備部長の屋代（高橋克典）と奄美（戸次重幸）の生体認証が必要であることを伊吹（加藤清史郎）に突き止められる。そこは“傀儡子（くぐつし）”が隠蔽してきた犯罪の証拠を残す“闇のデータ保管庫”だった。一方、