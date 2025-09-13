Jリーグは９月13日、J２第29節の６試合を各地で開催した。首位の水戸は仙台と対戦。17分に齋藤俊輔のゴールで先制に成功したが、73分に菅田真啓に同点弾を奪われ、１−１の引き分けに持ち込まれる。水戸は４戦勝ちなしと足踏みしている。長崎は大宮に２−１で勝利。山口蛍の２戦連発弾で先手を取り、一時は同点に追いつかれるも、エジガル・ジュニオが勝ち越し弾。長崎は５連勝を達成し、勝点（54）で水戸に並んだ。いわき