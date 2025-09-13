2025年9月2日（火）から、『ラ・ジェント・ステイ函館駅前』のレストラン『PRE GALO（プレガロ）』の朝食メニューが大幅リニューアルしました。 画像：ABアコモ株式会社 函館は、二つの海が交わる絶好の漁場に囲まれた漁師町。 画像：ABアコモ株式会社 新鮮なうちに丁寧に漬け込まれた紅鮭のイクラや、定番の本マグロなど、新鮮な海鮮を味わうことができます。お好みでオリジナルの海鮮丼や、かけ放題のイクラ丼を