◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)陸上・男子100mは、桐生祥秀選手が予選3組6レーンに登場。10秒28の5着で準決勝進出とはなりませんでした。桐生選手は、7月に行われた日本選手権で5年ぶりに優勝。8年ぶりの9秒台となる9秒99をたたき出し、代表の座をつかみました。隣のレーンにはパリオリンピック優勝のノア・ライルズ選手(アメリカ)が入り、9秒95の組1着。世界の壁は厚く予選敗退となりました。レース後、「もう1