「陸上・世界選手権・男子１００メートル予選」（１３日、国立競技場）日本勢は出場した３人が予選で敗退。この種目では２０１５年北京大会以来、１０年ぶりに準決勝進出を逃した。２組で登場した守祐陽（２１）＝大東大＝は、１０秒３８で組７着。日本選手権優勝の桐生祥秀（２９）＝日本生命＝は３組で１０秒２８の５着。最後に登場した２大会連続ファイナリストのサニブラウン・ハキーム（２６）＝東レ＝も、１０秒３７で