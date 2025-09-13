ヤクルト戦に先発したDeNA・竹田＝神宮DeNAが快勝。三回にオースティンの3ランで先制し、3―1の六回に桑原の3ランで突き放した。新人の竹田は村上を3三振と抑え込み、6回1失点と好投して3勝目。ヤクルトは山野が6失点と打ち込まれた。