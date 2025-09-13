● ヤクルト 2 − 6 DeNA ○＜23回戦・神宮＞13日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイターヤクルト−DeNA』で解説を務めた真中満氏が、DeNA・入江大生について言及した。入江は6−1の8回に登板すると、先頭の濱田太貴に四球、続く長岡秀樹を空振り三振に仕留めるも、北村恵吾を四球、村上宗隆にセンター前に適時打を浴びたところで降板。真中氏は「ちょっと今後が心配な投球でしたね。制球が全く定まっていなかっ