女性アイドルグループ「BOCCHI。（ぼっち）」の元メンバーで、インフルエンサーの雪野まゆきが13日、自身のX（旧ツイッター）で結婚を発表した。 【写真】同級生の旦那さんとラブラブ2ショット 雪野は「ご報告」として、「私事ですがこの度、だいすきな人と入籍したことを報告させて頂きます」と発表。お相手については「一般人の同級生」であるとし、「何よりもとにかく仕事熱心でちょっぴり昭和な