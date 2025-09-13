ホームで清水に0-1の完封負けアルビレックス新潟は9月13日、J1リーグ第29節で清水エスパルスとホームで対戦し、0-1で敗れた。これで3連敗となり、直近10試合で1分9敗と勝利が遠のくなか、入江徹監督は「失点はしてしまいましたけど、そのあとは積極的に行けていた」と振り返った。試合は前半16分、MF乾貴士が起点となりながら左サイドから攻め立て、最後はFW郄橋利樹が決めて清水が先制に成功した。1点を追う新潟も攻