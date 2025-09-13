◆世界陸上第１日（１３日、国立競技場）混合１６００メートルリレーで初の決勝進出を果たした日本は、午前中の予選第１組で第１組で３分１２秒０８の日本新記録をマークした今泉堅貴、井戸アビゲイル風果、吉津拓歩、松本奈菜子の４人で臨む。ただ、予選で男子１走だった今泉と男子３走だった吉津は決勝で入れ替わる。日本国籍取得前の今年５月に女子４００メートルで日本記録（５１秒７５、丹野麻美）より速い５１秒７１をマ