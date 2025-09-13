お笑いタレントで現役医師・しゅんしゅんクリニックP（42）が13日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「患者さんから言われて『は?』と思うこと」というタイトルで動画をアップした。しゅんPは「整体に通っていて、整体の先生から“整形外科は受診しなくていい”と言われた」といったケースを紹介。この件について「別に整体は悪くないですし、それで体の調子が良くなるのであれば全然いいと思う」としたが「首や腰の痛