オリックスに勝利し、タッチを交わすソフトバンクナイン＝京セラドームソフトバンクが逆転勝利で連敗を3で止めた。4年連続CS進出を決め、優勝マジックは13。0―1と均衡を破られた直後の九回先頭の近藤から連打で攻め、牧原大の犠飛で同点。さらに安打でつなぎ、マチャドのけん制悪投で勝ち越した。オリックスはこのカード6連敗。9回ソフトバンク無死二、三塁、牧原大が同点の左犠飛を放つ＝京セラドーム