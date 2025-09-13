■東京2025世界陸上男子100m予選（13日、東京・国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手東京世界陸上の初日、男子100mの予選が行われ、3組目に登場した桐生祥秀（29、日本生命）が10秒28（-1.1m）の組5着でフィニッシュ。組3着以内に入ることができず、4着以下のタイム上位3位以内にも圏外となり、準決勝には進めなかった。前の2組で登場した初出場の守祐陽（21、大東文化大）も、10秒37（+0.1m）の