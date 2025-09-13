気象台は、午後9時49分に、大雨警報（土砂災害）を七尾市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】石川県・七尾市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町に発表 13日21:49時点能登では、14日夕方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■七尾市□大雨警報【発表】・土砂災害14日未明から14日夕方にかけて警戒・浸水14日明け方から14日昼前にかけて警戒1時間最大雨