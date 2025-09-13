男子2人、女子2人で行われる混合4×400mリレーの決勝に挑む日本のメンバーが発表された。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手2大会ぶりに出場し、初の決勝進出を果たした日本は、1走にパリオリンピック™代表の吉津拓歩（27、ミキハウス）、2走に井戸アビゲイル風果（24、東邦銀行）、3走に今泉堅貴（23、内田洋行AC）、アンカーに松本奈菜子（28、東邦銀行）の、予選の1走・今泉と3走・吉津の走順を変え