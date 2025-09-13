2011-12シーズンから2019-20シーズンまでセリエA9連覇を果たしたユヴェントス。当時は他クラブも懸命にユヴェントスを追いかけたが、なかなか牙城を崩せなかった。この期間、3度2位でフィニッシュしたローマもその1つだ。そしてその悔しさを味わった選手の1人に、元ベルギー代表MFラジャ・ナインゴランがいる。ナインゴランは何かとお騒がせな人物ではあるが、MFとしての完成度は極めて高かった。ローマは2016-17シーズンを2位で終