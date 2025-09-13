マンチェスター・ユナイテッドではなかなか安定したパフォーマンスを見せられなかったGKアンドレ・オナナは、トルコのトラブゾンスポルにレンタル移籍することが決まった。オナナがインテルからマンUへ加入したのは2023年夏のことで、2022-23シーズンにはインテルの守護神としてチャンピオンズリーグ決勝も経験していた。当初はオナナへの期待も大きかったはずだ。しかし、マンUでは評価が伸びなかった。チーム全体が混乱状態にあ