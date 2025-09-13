プレミアリーグのトップストライカーはどちらなのだろうか。『Sky Sports』では現在、英国で議論されているアーリング・ハーランドとアレクサンデル・イサクの比較に言及。シティの指揮官であるペップ・グアルディオラ監督のイサクよりもハーランドが優れたCFだとコメントした。「(イサクよりも)ハーランドは少し上だと思う。以前も答えたが、イサクは並外れた選手だが、ハーランドはストライカーとして最高峰のプレイヤーだと思う